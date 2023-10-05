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قيس سعيّد في جولة ليلية بشوارع العاصمة‎

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 07:23 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء 4 أكتوبر 2023، إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ثم تنقل إلى ضاحية جبل الجلود مشيا على الأقدام أين تفقد محطة القطارات وحالة السكك الحديدية.

وانتقد رئيس الجمهورية عدم الاعتناء بنافورة شارع الحبيب بورقيبة، متسائلا عن دور الذي كانت تؤديه المجالس البلدية المنحلة.

...

وقال: ''هناك مجهودات أيضا بالنسبة الى الاضاءة في شارع الحبيب بورقيبة لكنه عمل منقوص فالشارع هو وجه تونس وساحة تاريخية ''.

كما أمر قيس سعيد بضرورة رفع الفضلات من شوارع وردم الحفر والاعتناء بالمباني المهجورة التابعة للدولة وإعادة إحيائها .



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