المنستير : رجّة أرضية شرق جزيرة قوريا

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء على الساعة 20 و47 دقيقة رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر .

وحدد مركز الرجة حسب التحاليل الأولية عرض سواحل مدينة المنستير شرق جزيرة قوريا.

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