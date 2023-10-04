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المنستير : رجّة أرضية شرق جزيرة قوريا

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 23:19 قراءة: 0 د, 11 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء على الساعة 20 و47 دقيقة رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر .
وحدد مركز الرجة حسب التحاليل الأولية عرض سواحل مدينة المنستير شرق جزيرة قوريا.


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