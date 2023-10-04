وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى اتخاذ جملة من التدابير للتوقي من خطر انتشار حشرة "بق الفراش"

دعت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عموم المواطنين إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية من خطر انتشار حشرة "بق الفراش"، التي عرفت انتشارا في عدد من الدول في الآونة الأخيرة.



وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن حشرة بق الفراش لا توجد حاليا في تونس، داعية المواطنين إلى الاتصال بالمصالح الصحية المختصة المركزية أو الجهوية للقيام بالاجراءات اللازمة، حال ظهور هذه الحشرة بالمنزل.





تونس فعّلت نظام اليقظة الصحية بجميع مناطق العبور لمنع تسرب حشرة "بق الفراش"



كما حثتهم على تنظيف جميع لوازم الفراش بماء ساخن عند درجة حرارة تتجاوز 55 درجة مئوية، والمداومة وعلى تنظيم البيت بشكل جيد وخاصة الأماكن التي يمكن أن يختبأ فيها بق الفراش، وعلى اتلاف المعدات الخشبية التي لم تعد لها أية فائدة.وكان مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي يوم الأربعاء أن تونس فعّلت اليقظة الصحية على مستوى مناطق العبور البحرية والجوية والبرية وكوّنت لجنة مشتركة ستجتمع في القريب العاجل لأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب حشرة "بق الفراش"، التي انتشرت مؤخرا بفرنسا الى تونس.وأضاف سمير الورغمي في تصريح اعلامي، أن تونس قامت بتشديد المراقبة بمختلف مناطق العبور من حيث تفتيش الأمتعة والمراقبة الدقيقة للمسافرين القادمين من دول أوروبية ومراقبة السلع الموردة ولا سيما المستعملة منها مؤكدا عدم تسرب هذه الحشرة الى تونس الى حد الآن.ولفت في هذا الصدد الى أن لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والخبراء في علم الحشرات ستتولى في اجتماعها المرتقب وضع الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الحشرة الى تونس أو ظهورها.وأوضح الورغمي أن حشرة "بق الفراش" هي حشرة تعيش في المنازل وفي الأماكن الرطبة وفي الحشايا والخزائن وخاصة الفراش وتظهر كذلك لقلة النظافة وهي سريعة الانتشار وتحبذ الظلام وتمتص دم الانسان.وأكد مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط أن تشبث معظم العائلات التونسية بعادات تنظيف المنازل من شأنه أن يقلل خطر ظهور هذه الحشرة في تونس، مبرزا أن درجات الحرارة التي تزيد عن 60 درجة تتسبب في قتل هذه الحشرة.وأشار الى ان فرنسا تعاني منذ حوالي أسبوعين من انتشار سريع لحشرة "بق الفراش" في المنازل والفضاءات العمومية ووسائل النقل كما اكتشفت المغرب أول أمس وجود هذه الحشرة على متن باخرة وتولت تفعيل نظام اليقظة.وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تونس قامت بتشديد المراقبة بمختلف مناطق العبور من حيث تفتيش الأمتعة والمراقبة الدقيقة للمسافرين القادمين من دول أوروبية ومراقبة السلع الموردة ولا سيما المستعملة منها مؤكدا عدم تسرب هذه الحشرة الى تونس الى حد الآن.ولفت في هذا الصدد الى أن لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والخبراء في علم الحشرات ستتولى في اجتماعها المرتقب وضع الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الحشرة الى تونس أو ظهورها.