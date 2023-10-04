الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل أحمد الحشاني

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس حكومة أحمد الحشاني، في مقرّ الرئاسة، اليوم الأربعاء.وحضر المقابلة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، ومدير ديوان الرئاسة نذير العرباوي ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد وسفير الجزائر في تونس.