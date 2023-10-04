هذا ما قررته محكمة التعقيب في القضية المرفوعة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل

نظرت ظهر اليوم محكمة التعقيب في القضية المرفوعة ضد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي التأم في مدينة سوسة صائفة 2021 وما تلاه من قرارات.



وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 18 اكتوبر الجاري استجابة لطلب محامي الاتحاد .





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وللتذكير فقد قضت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 25 نوفمبر 2021 ببطلان المؤتمر الاستثنائي فتم استئناف الحكم لتقرر محكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بنقض الحكم الابتدائي .

