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الملعب البلدي لكرة القدم المختار بن رمضان بأريانة

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 14:18 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انتقد رئيس حزب الإئتلاف الوطني ناجي جلول، ما اعتبره التضييقات الكبيرة على الأشخاص وعلى الأحزاب في تونس، متحدثا عن هرسلة ومشيرا إلى إيقاف المعارضين في البلاد.

وفي حوار له في برنامج ستوديو شمس اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023، قال ناجي جلول إن تونس تتجه إلى العزلة يوما بعد يوم، مبينا أن هناك مناخ من الخوف دفع إلى فقدان المقومات الأساسية للمواطنة والوطن وهي التكافل بين الشعب.

...

ووصف جلول هذا الوضع بالخطير، مستنكرا بشدة من يتحدث باسم الرئيس ومن ينتحل صفته ويمارس الهرسلة على الناس.

ودعا المتحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة وضع حد لمن يتحدث باسمه ولمن ينتحل صفته.

كما أشار إلى وجود تضييق على رجال الأعمال عبر اتخاذ إجراءات ضدهم على غرار الإيداع بالسجن والمنع من السفر.


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