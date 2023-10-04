وفاة الشيخ السيتيني صاحب فيديو الحرقة الشهيرة بنوبة قلبية

توفي الشيخ الستيني عبد الحميد البكاري الذي غادر تونس الى ايطاليا في هجرة غير شرعية وفق ما أكدته إذاعة " اي اف ام".
وتوفي البكاري في ايطاليا بعد ان غادر التراب التونسي ضمن عائلته في مركب بهدف علاج ابنته.
وقال رياض بن كريم صهر المتوفي في تصريح لاذاعة " اي اف ام" ان العائلة وصلت بسلام واستقبلتهم جمعية ايطالية لكن البكاري وافته المنية.
وتوفي البكاري في ايطاليا بعد ان غادر التراب التونسي ضمن عائلته في مركب بهدف علاج ابنته.
وقال رياض بن كريم صهر المتوفي في تصريح لاذاعة " اي اف ام" ان العائلة وصلت بسلام واستقبلتهم جمعية ايطالية لكن البكاري وافته المنية.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 274384