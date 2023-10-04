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وفاة الشيخ السيتيني صاحب فيديو الحرقة الشهيرة بنوبة قلبية

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 07:54 قراءة: 0 د, 32 ث
      
توفي الشيخ الستيني عبد الحميد البكاري الذي غادر تونس الى ايطاليا في هجرة غير شرعية وفق ما أكدته إذاعة " اي اف ام".
وتوفي البكاري في ايطاليا بعد ان غادر التراب التونسي ضمن عائلته في مركب بهدف علاج ابنته.
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وقال رياض بن كريم صهر المتوفي في تصريح لاذاعة " اي اف ام" ان العائلة وصلت بسلام واستقبلتهم جمعية ايطالية لكن البكاري وافته المنية.
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