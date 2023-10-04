مباركة البراهمي لهيكل المكي: كي ما عطاوكش منصب في الحكومة ولّيت تقول الملفات فارغة والموقوفين وليت تسمي فيهم معتقلين

هاجمت الثلاثاء 3 أكتوبر، القيادية بحزب التيار الشعبي مباركة البراهمي القيادي بحركة الشعب هيكل المكي بسبب تصريحات انتقد فيها قيس سعيد واشار الي أنه تلقى اتصالات من رجال اعمال أبلغوه بأن القضايا المثارة ضد عدد منهم فارغة وكيدية واصفا الموقوفين بأنهم معتقلين.

وخاطبت هيكل المكي قائلة "عيب!!، هاكم ما يتسماوش معتقلين، هاكم خونة الشعب التونسي وقتلة ابنائه وانت لما يئست من أخذ مغنم في حكومة قيس سعيد".



وتابعت قائلة "يعني كي ما عطاوكش منصب وليت تقول الملفات فارغة والموقوفين وليت تسمي فيهم معتقلين".



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