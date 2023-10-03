المغزاوي مساندا رفض رئيس الجمهورية المساعدة المالية من الاتحاد الاوروبي: يعطيك الصحة والي الأمام، نحن معك !!؟‎

عبّر الثلاثاء 3 أكتوبر، أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي عن دعمه ومساندته لموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة برفض المساعدة المالية التي قرر الاتحاد الاوروبي منحها لتونس والتي وصفها بالزهيدة والتي تكاد تكون صدقة حسب تعبيره.



وقال المغزاوي موجها كلامه لرئيس الجمهورية " يعطيك الصحة والي الامام ونحن معك، لا نخضع لابتزاز أي طرف" مشددا على ان لتونس ورقات تفاوضية كبيرة وبامكان تونس ان تستغلها لصالحها.





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زهير المغزاوي: " انفي سب الجلالة وهذه ليست اخلاقي"



كما نفى الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ما أشيع بكونه ردد كلمة فيها " سب للجلالة" في لقائه بالإعلامي الياس الغربي

وأضاف " لقد قلت بربي خليني نكمل الفكرة" متابعا " تمت فبركة التصريحات لإظهاري بوضع سيئ".

وتابع " اخلاقنا لا تسمح لنا بترديد الكلام البذيئ مضيفا " اليوم يتم تكفيري تزامنا مع المولد النبوي الشريف حيث شددت قوات الامن الحماية حولي".



كما نفى الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ما أشيع بكونه ردد كلمة فيها " سب للجلالة" في لقائه بالإعلامي الياس الغربيوأضاف " لقد قلت بربي خليني نكمل الفكرة" متابعا " تمت فبركة التصريحات لإظهاري بوضع سيئ".وتابع " اخلاقنا لا تسمح لنا بترديد الكلام البذيئ مضيفا " اليوم يتم تكفيري تزامنا مع المولد النبوي الشريف حيث شددت قوات الامن الحماية حولي".