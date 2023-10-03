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وزيرة العدل تعطي إشارة انطلاق المرحلة التجريبية النهائية لاستغلال البوابة الالكترونية والمنصة الرقمية

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 17:49 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم بمقر الوزارة على جلسة عمل تم خلالها إيواء البوابة الالكترونية والمنصة الرقمية الخاصّة بخدمات التعاونية عن بعد وذلك تنفيذا لما أذنت به لدى ترؤُسها لاجتماع مجلس إدارة التعاونية.

وأعطت الوزيرة إشارة انطلاق المرحلة التجريبية النهائية ليتم الشروع في استغلالها بداية من يوم الاثنين 09 أكتوبر 2023 وذلك لما توفّره من حوكمة التصرّف في موارد التعاونية ونفقاتها وشفافيّة معاملاتها، فضلا عن تقريب الخدمات وتيسير الولوج إليها من قبل المنخرطين، باعتبار ما توفره هاته المنصة الرقمية من خدمات عن بعد وتيسير معالجة الطلبات والملفات في أسرع الآجال، تكريسا لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ برنامج الرقمنة باعتماد مقاربة صفر ورقية في إسداء الخدمات عن بعد.

...

كما مثّلت هذه الجلسة مناسبة أذنت خلالها الوزيرة بالشروع في إسناد المنحة الاستثنائية للعودة المدرسيّة 2023 – 2024 .


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