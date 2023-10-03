الكرباعي: “إيطاليا ستدفع نحو إعطاء قيس سعيد ما يريده من أموال..”

علّق الناشط السياسي والمدني بإيطاليا مجدي الكرباعي، عن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفص المساعدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، قائلا “بدأت التخمينات تذهب في اتجاه أن مذكرة التفاهم التي أبرمت في شهر جويلية المنقضي بين تونس والاتحاد الاوروبي لن يكون لها جدوى” وفق قوله.





وأضاف الكرباعي في تصريح لبرنامج اكسبراسو على Express FM اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، “التلميحات تذهب إلى أبعد من ذلك بالقول أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتفاوض مع أوروبا بطريقته، وهناك رسائل مبطنة وصلت إلى إيطاليا وأوروبا تفيد بأن المبلغ غير كافي ويجب تخصيص مبلغ أكبر” على حد قوله.



...





وأشار النائب السابق بالبرلمان إلى تصريحات مسؤولين أوروبيين منذ فترة والمتعلقة بتخصيص 67 مليون أورو لفائدة تونس، مضيفا “ننتظر ردة فعل على الصعيد الأوروبي والإيطالي، والإعلام والرأي السياسي أخذ بجدية كاملة تصريحات رئيس الجمهورية”.



وتابع قائلا “أوروبا لا تريد تقديم مزيد من الأموال نظرا لوضع الحقوق والحريات في تونس وإحترام حقوق المهاجرين، وهي لا تريد التورط أخلاقيا في دعم نظام ديكتاتوري في تونس ما يجعلها في إشكال كبير في ظل إلحاح إيطاليا التي لا تكترث في الواقع للوضع في تونس” على حد قوله.



وأردف “توجه الدولة التونسية يذهب نحو انسجام وتقارب مع اليمين المتطرف في أوروبا، ولن يكون هناك نقلة نوعية في خطاب رئيس الجمهورية، وإيطاليا ستدفع نحو إعطاء قيس سعيد ما يريده من أموال على حساب المهاجرين التونسيين والأفارقة ومبادئ حقوق الإنسان والمهاجرين” وفق قوله.



وشدد في المقابل على رفض قدوم اليمين المتطرف الذي يعبر عن معاداته للمهاجرين.

وأشار النائب السابق بالبرلمان إلى تصريحات مسؤولين أوروبيين منذ فترة والمتعلقة بتخصيص 67 مليون أورو لفائدة تونس، مضيفا “ننتظر ردة فعل على الصعيد الأوروبي والإيطالي، والإعلام والرأي السياسي أخذ بجدية كاملة تصريحات رئيس الجمهورية”.وتابع قائلا “أوروبا لا تريد تقديم مزيد من الأموال نظرا لوضع الحقوق والحريات في تونس وإحترام حقوق المهاجرين، وهي لا تريد التورط أخلاقيا في دعم نظام ديكتاتوري في تونس ما يجعلها في إشكال كبير في ظل إلحاح إيطاليا التي لا تكترث في الواقع للوضع في تونس” على حد قوله.وأردف “توجه الدولة التونسية يذهب نحو انسجام وتقارب مع اليمين المتطرف في أوروبا، ولن يكون هناك نقلة نوعية في خطاب رئيس الجمهورية، وإيطاليا ستدفع نحو إعطاء قيس سعيد ما يريده من أموال على حساب المهاجرين التونسيين والأفارقة ومبادئ حقوق الإنسان والمهاجرين” وفق قوله.وشدد في المقابل على رفض قدوم اليمين المتطرف الذي يعبر عن معاداته للمهاجرين.