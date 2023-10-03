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حي الغزالة : يحمل سلاح ناري ويروع التلاميذ والمارة !!!

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 09:26 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تمكن اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية أول أمس من محاصرة وإيقاف شاب كان يتسلح بسلاح ناري ويروع به التلاميذ والمارة .

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر ورود مكالمة هاتفية على منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية مفادها نشوب شجار بين مجموعة من الأنفار على مستوى إحدى المدارس الإعدادية بجهة حي الغزالة أريانة.

...

فتنقّلت على عين المكان الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الطريق العمومي بالمنطقة و اعوان مركز الأمن الوطني بأريانة الشمالية، أين تم تفريق المشاركين في المعركة فيما كان أحدهم يحمل سلاح ناري تقليدي الصنع يستعمله في ترويع المارة والتلاميذ وقد تحصن بالفرار بعد أن ألقى السلاح المذكور.

بالتنسيق مع النيابة العمومية تحوّلت الوحدات الأمنية المذكورة إلى منزل المظنون فيه وهو شاب عمره 18 سنة ومنقطع عن الدراسة أين تم القبض عليه.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به من أجل "حمل ومسك سلاح ناري من الصنف الثاني بدون رخصة والمشاركة في معركة وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام".


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