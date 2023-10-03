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الاحتفاظ بإطارات وأعوان تابعين لشركة إستغلال وتوزيع المياه... الاسباب

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 09:12 قراءة: 0 د, 53 ث
      
باب نات - باشرت مؤخرا الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة البحث في قضيّة عدليّة بمقتضى إنابة قضائيّة صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية بقابس متبعة ضدّ 14 إطار وعون تابعين للشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بإقليم قابس.

حيث تعلقت تفاصيل موضوع قضيّة الحال بورود مذكرة على مسامع الإدارة العامّة للشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه صادرة عن الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناءا على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021.

...

وقد ثبت من خلال الأبحاث المجراة من قبل الوحدة المتعهدة بالبحث تعمدهم إستغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والإستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسيّة.

وتم مد قاضي التحقيق بجميع الحيثيات الذي أذن للوحدة المتعهدة بالبحث بالإحتفاظ ب 8 مسؤولين والبقاء على4 موظفين بحالة سراح وإدراج مسؤولين اثنين بالتفتيش.


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