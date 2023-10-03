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انتخاب مكتب جديد لنقابة التعليم الثانوي

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 08:20 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أكد رئيس المؤتمر العادي للجامعة العامة للتعليم الثانوي عثمان الجلولي تركيبة المكتب المنتخب، حسب ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل
وفيما يلي تركيبة المكتب الجديد:
محمد الصافي
نور الدين رويس
...

مبروك التومي
الصادق المحمودي
شهرزاد الرضواني
سهى الميعادي
حاتم هاني
توفيق العرفاوي
منتصر بن رمضان
جودة دحمان
فخري الصميطي

وتم انتخاب لجنة المراقبة المالية وهم:
هند الماجري
طارق العليبي
محمد الدبابي

يشار إلى أن المؤتمرالعادي للجامعة العامة للتّعليم الثّانوي انطلق، يوم 1 أكتوبر 2023، بالحمامات وتنافس على عضوية المكتب التنفيذي للجامعة قائمتين أساسيتين لخلافة الكاتب العام المتخلي لسعد اليعقوبي الأولى برئاسة جودة دحمان والثانية يرأسها محمد الصافي.


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 274313

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mardi 03 Octobre 2023 à 08h 28m |           
إنشاء الله المكتب هذا يشوف مصلحة التلميذ و لا يتاجر به


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