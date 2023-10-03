احمد ونيس: "بورقيبة تنازل عن حق تونس في الصحراء التونسية للجزائر وسنستعيد حقنا يوما"

قال وزير الخارجية الأسبق احمد ونيس في مداخلة عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام ان تونس سعت لاسترجاع صحرائها من الجزائر منذ الاحتلال الفرنسي لكن الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول رفض ذلك.



وأضاف " وقعنا اتفاقية مع الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال لاسترجاع الصحراء كما هو الحال في الاتفاق الجزائري المغربي لكن الانقلاب العسكري في أواخر الستينات اطاح بالاتفاق".





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وتابع " الرئيس الجزائري احمد بن بلة وافق على اعادة الصحراء التونسية بحضور الرئيس جمال عبد الناصر".

وتابع " بعد الانقلاب في الجزائر تم التراجع عن الاتفاق مع تونس وارادوا ان يفعلوا ذلك مع المغرب لكن الاخيرة رفضت".

وقال " بورقيبة تنازل عن صحرائنا للجزائر وهو التنازل الوحيد في حياته" متابعا " لست سعيدا بهذا وسنستعيد حقنا يوما".

وتابع " الرئيس الجزائري احمد بن بلة وافق على اعادة الصحراء التونسية بحضور الرئيس جمال عبد الناصر".وتابع " بعد الانقلاب في الجزائر تم التراجع عن الاتفاق مع تونس وارادوا ان يفعلوا ذلك مع المغرب لكن الاخيرة رفضت".وقال " بورقيبة تنازل عن صحرائنا للجزائر وهو التنازل الوحيد في حياته" متابعا " لست سعيدا بهذا وسنستعيد حقنا يوما".