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القضاء يصدر حكمه على علاء الشابي

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 15:39 قراءة: 0 د, 11 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، الحكم بتخطئة الاعلامي علاء الشابي ب30 الف دينار اثر شكاية رفعت في حقه منذ 2012 بسبب بثه لاحدى حلقات برنامج عندى ما نقلك بالرغم من معارضة الشاكون لبث تلك الحلقة ..


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 274276

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Lundi 02 Octobre 2023 à 16h 40m |           
قضيّة تبقى 21 سنة، ينجّم الّي يرفع القضيّة راهو مات و مشى تراب.


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