القضاء يصدر حكمه على علاء الشابي

قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، الحكم بتخطئة الاعلامي علاء الشابي ب30 الف دينار اثر شكاية رفعت في حقه منذ 2012 بسبب بثه لاحدى حلقات برنامج عندى ما نقلك بالرغم من معارضة الشاكون لبث تلك الحلقة ..

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