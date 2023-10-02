نجيب الدزيري: " خلي الطبوبي يحكي... اللسان مافيه عظم والقافلة تسير"



واضاف الدزيري " خطاب الطبوبي في مؤتمر نقابة التعليم الثانوي تجاهل المكاسب التي حققها القطاع ..".وتابع "الطبوبي لم يفهم رسالة الشعب ولم يجد الدور الذي يجب ان يلعبه".





قال الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان مواقف الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي تكشف عن ارتباكه مضيفا " خلي الطبوبي يحكي اللسان مافيه عظم والقافلة تسير".واضاف الدزيري " خطاب الطبوبي في مؤتمر نقابة التعليم الثانوي تجاهل المكاسب التي حققها القطاع ..".وتابع "الطبوبي لم يفهم رسالة الشعب ولم يجد الدور الذي يجب ان يلعبه".

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وكان الطبوبي قال أمس في الحمامات على هامش حضوره المؤتمر العادي للجامعة العامة للتعليم الثانوي ان المدرسين من اساتذة ومعلمين لهم الفضل في رفع الجهل وتعليم الشعب وإنتاج الكفاءات.



وقال ان قطاع التعليم تأسس قبل الاتحاد وهو أهم المدافعين عن العمل النقابي وعن الاتحاد وقال ان الاتحاد متنوع وهو فسيفساء من الأفكار والتصورات وهو ما مثل نقطة قوته وقال ان الاتحاد ملك للشعب الحر الأصيل المؤمن بالدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في العيش الكريم .



وقال ان القطاع كان وسيظل سندا للاتحاد والعمال وقال ان النقد طبيعي وان عدم الرضاء والاختلاف صحي شرط ان يكون ضمن الاطر .



وقال انه من غير المقبول ان يتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لضرب صورة النقابيين و ان القطاع من خلال مؤتمره سيسفه الداعين الى اختراق الاتحاد وقال ان هذا الصرح الذي يسمى الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل قائما مدافعا عن الشعب والعاملين. وقال إن هذا الصرح سيلعب دوره بفضل أبنائه وبناته وفي مقدمتها المدرسين.



وشرح الطبوبي موقف الاتحاد من السلطة الحالية منذ 25 جويلية مشيرا الى نقاط الاختلاف مع السلطة و قال ان الخلاف الجوهري مع السلطة هو سبل الذهاب الي الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية وقال ان هذا الأمر يستوجب تشاركية ويفترض الإبتعاد عن سياسات الاستهداف .



وقال ان الاتحاد يطالب الدولة بتطبيق اتفاقاتها معتبرا ان تجميد الحوار الاجتماعي لن يعيق النقابين والعمال عن النضال.



وقال ان للاتحاد تصوره حول الدعم والقطاع العام وبين ان النقابيين يرفضون رفع الدعم رغم ما يتم علي ارض الواقع واعتبر ان رفع شعار "لا للتفويت في المؤسسات العمومية" مهم ولكنه يصبح شعارات بلا معنى في حال تركت المؤسسات العمومية لتهترى وتتآكل وتفلس.



ودعا الطبوبي الي ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ المؤسسات العمومية من الاندثار . وقال نور الدين الطبوبي ان المؤتمرات تنتهي وتبقى العلاقات بين النقابيين معتبرا ان الوحدة ضرورية من أجل القطاع ومن أجل خدمة العمال.



وأشار الطبوبي الى أهمية وجود الشعارات التي تعدل البوصلة وخاصة الإيمان بالقضية الفلسطينية والدفاع عنها ورفع الأخ الأمين العام باسم الاتحاد والمؤتمرين تحية للواقفين علي خط المواجهة مع العدو الصهيوني مكبرا نضالهم من أجل استرداد الحق .

