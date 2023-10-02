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نابل: تخاصما على الأولوية فطعنه حتى الموت

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 11:12 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قال مصدر أمني لموزاييك إن وحدات الأمن بنابل تمكنت مساء أمس الأحد 2 أكتوبر 2023 من إيقاف شاب تعمد طعن شاب آخر بسلاح أبيض ما تسبّب في وفاته.

وفي تفاصيل الحادثة قال المصدر ذاته إن شخصين يبلغان من العمر 30 و25 سنة تخاصما في الطريق الرابط بين دار شعبان ونابل حول أولوية المرور بسيارتهما لتطور الخصومة إلى معركة في الطريق العام بعد أن ركنا سيارتيهما.

...

وأضاف أنّ أحدهما استلّ سلاحا أبيضا سدّد به طعنات للضحية ولاذ بالفرار.

وبنقل الضحية إلى المستشفى الجهوي بنابل فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وقد أذنت النيابة العمومية بإيقاف الجاني وإحالته اليوم على القضاء.


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