La Fondation Orange Tunisie en partenariat avec l’association Jeunes Science de Tunisie lance un 9ème FabLab Solidaire à Gafsa

Communiqu de Presse - Depuis 2012, la Fondation Orange Tunisie a pour ambition de faire du numrique un facteur dgalit des chances pour tous les Tunisiens. Dans ce cadre, le programme des FabLabs Solidaires a t lanc en 2015 pour appuyer cette ambition.



Avec 8 FabLabs Solidaires oprationnels la Cit El Khadhra, Bab Dzira, Orange Digital Center au Lac, au Collge pilote Abou el Kacem Chebbi Gabs, la Technopole de Sfax, la ppinire dentreprises de Sousse, la ppinire dentreprises de Mahdia et un FabLab Solidaire mobile qui sillonne toute la Tunisie, grs par nos partenaires associatifs Association Jeunes Science de Tunisie , EL Space , Djagora , Junior Entreprise ENISo et CitESS, la Fondation Orange Tunisie souhaite tre au plus proche des jeunes afin dagir pour leur avenir en leur donnant lopportunit de se rinventer grce aux nouvelles technologies. Avec ces FabLabs Solidaires, lobjectif est de les former aux outils numriques pour dvelopper leurs comptences, amliorer leur employabilit et veiller en eux une vocation pour les mtiers du numrique ou pour lentrepreneuriat.





Ce 9me FabLab Solidaire FabLab AJST Gafsa , atelier de fabrication numrique accessible tous, est situ lISET de Gafsa. Il est gr en partenariat avec lassociation Jeunes Science de Tunisie et met disposition de ses bnficiaires des outils numriques comme limprimante 3D, la fraiseuse numrique, la dcoupeuse laser pour le prototypage mais aussi des quipements high-tech et un espace ddi pour limmersion dans le monde de la ralit virtuelle/ralit augmente.



Son inauguration sest droule en prsence de Mohamed Fadhel Saad, Directeur de lInstitut Suprieur des Etudes Technologiques de Gafsa, de Badreddine Lasmar, Prsident de lassociation Jeunes Science de Tunisie et de Maya Jerbi, Prsidente de la Fondation Orange Tunisie.





A propos dOrange Tunisie



Orange Tunisie compte plus de1000 collaborateurs au service de plus de 4 millions de clients sur quasiment l'ensemble du territoire. Grace la fois son savoir-faire et son innovation technologique, Orange Tunisie a pour ambition de devenir l'oprateur tunisien prfr, tout en maintenant une croissance quilibre et cratrice de valeur pour tous. Dans cette vision stratgique de croissance partage, Orange Tunisie a dcid de dployer une dmarche doprateur responsable, humain et solidaire en mettant la technologie et l'innovation numrique au profit du dveloppement socioconomique.



Par ailleurs, Orange Tunisie est le :



1er oprateur alternatif convergent du pays et premier oprateur tunisien prim pour ses efforts en matire de RSE en 2016 lchelle internationale par un Arabia CSR Award et localement en 2017 par le Prix UTICA de lInnovation Sociale .



1er oprateur en Tunisie certifi Gender Equality European & International Standard - GEEIS , Iso14001 & Iso/IEC 27001 et signataire du Pacte Mondial des Nations Unies.



A propos de la Fondation Orange



La Fondation Orange est engage dans trois domaines de mcnat : ducation, sant et culture.



En lien avec le cur de mtier dOrange, elle souhaite, dans ces trois domaines, mettre le numrique au service des populations tels que les jeunes en difficult scolaire ou sans qualification, les femmes en situation prcaire et les personnes avec autisme afin de leur permettre de mieux sintgrer dans la socit.



La Fondation Orange agit pour que le numrique, devenu essentiel, soit une chance pour tous. Fondation du numrique solidaire, elle intervient aujourdhui dans 30 pays avec 8000 salaris engags. vous rapprocher de lessentiel .



En savoir plus : www.fondationorange.com



