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لؤي الشابي: تونس استوردت 36 الف طن من الزيت المدعم مقابل 150 الف طن سابقا والبعض يخلطه بالتراب

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 11:11 قراءة: 0 د, 34 ث
      
كشف رئيس منظمة الارت لؤي الشابي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن تونس تلجأ لرفع المدعوم عوضا عن رفع الدعم.
وأضاف " تونس تستورد 36 الف طن من الزيت المدعم بعد أن كانت تستورد 150 الف طن".
وتابع " بعض الأطراف تبيع الزيت المدعم للمعامل والشركات ومحلات المرطبات والبعض الاخر يخلطه بالتراب لتصديره الى الخارج كونه فظلات تستعمل في مجال انتاج الطاقة البيئية في اوروبا".
وتابع " يجب رفع الدعم مقابل الترفيع في الأجور لمواجهة الازمة الاقتصادية".
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