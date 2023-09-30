لؤي الشابي: تونس استوردت 36 الف طن من الزيت المدعم مقابل 150 الف طن سابقا والبعض يخلطه بالتراب

كشف رئيس منظمة الارت لؤي الشابي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن تونس تلجأ لرفع المدعوم عوضا عن رفع الدعم.

وأضاف " تونس تستورد 36 الف طن من الزيت المدعم بعد أن كانت تستورد 150 الف طن".

وتابع " بعض الأطراف تبيع الزيت المدعم للمعامل والشركات ومحلات المرطبات والبعض الاخر يخلطه بالتراب لتصديره الى الخارج كونه فظلات تستعمل في مجال انتاج الطاقة البيئية في اوروبا".

وتابع " يجب رفع الدعم مقابل الترفيع في الأجور لمواجهة الازمة الاقتصادية".



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