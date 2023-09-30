وزير الداخلية: على الأوروبيين تسريع الوفاء بتعهداتهم نحو تونس

وزير الداخلية: 'لا وجود لمعتقلين سياسيين في تونس..'

كما تحدث الفقي في حواره عن العلاقات الحالية بين تونس والاتحاد الأوروبي ، قائلا '' ليس هناك برود بين الجانب التونسي والجانب الأوروبي، بل بالعكس هناك تفاعل يومي ثنائي مع كافة الدول الأوروبية منفردة ثم مع الاتحاد الأوروبي وفق تمثيليته في تونس وبعثاته الدبلوماسية.. ''وأضاف ''التعامل مع الجانب الأوروبي يخضع لجملة من التوازنات الداخلية داخل أوروبا. بطبيعة الحال أنتم تعلمون جيدا أن إيطاليا تشعر وكأنها تركت لنفسها تجاه تحمل عبء الهجرة الوافدة عليها من شمال إفريقيا وبطبيعة الحال من تونس وليبيا والجزائر ومصر أيضا.. وهذا يجعل من الوضعية الخاصة بلامبيدوزا وضعية مؤلمة جدا..''وأكد وزير الداخلية أن الاجراءات التحفظية المتخذة ضد ''عناصر محسوبة على المعارضة''، وفق تعبيره، هي إجراءات من أجل حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للعدالة بعضهم مشمول بأبحاث موضحا أنه يتم وضع بعضهم قيد الاقامة الجبرية في إطار مقتضيات قانون الطوارئ.كما نفى الوزير وجود معتقلين سياسيين في تونس حاليا قائلا "هذه التسمية يراد منها تشويه سلوك السلطات التونسية في التعامل مع المظنون فيهم..وأضاف أنه يتم التدخل في إطار القانون وبأذون من النيابة العمومية وأنه قد تحصل بعض الأخطاء داعيا كل من تضرر من هذه الأخطاء الى التوجه الى قاضي التحقيق وإلى النيابة العمومية.