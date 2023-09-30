وزير الداخلية: على الأوروبيين تسريع الوفاء بتعهداتهم نحو تونس

نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وجود خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق منح بلاده مساعدات مقابل التصدي للهجرة، لكنه كشف عن أن الاتفاق لم ير النور بعد، مطالبا التكتل بتسريع تنفيذ تعهداته لتونس بمنحها "جرعة" مساعدات.
وفي حوار مع قناة DW تطرق الوزير إلى المساعدات الأوروبية لتونس ومدى قدرتها على مساعدتها في ضبط الحدود واحتواء موجة الـ"التدفقات الكبيرة'' للمهاجرين، قال الوزير ''حزمة المساعدات الأوروبية هي في الحقيقة جزء هام منها متفق عليه قبل إبرام الاتفاقية الأخيرة، أي بروتوكول إعلان النوايا، والتي يعترض جزء من الاتحاد الأوروبي بشأنها، ولكن أساسا هذه الاتفاقية ستأخذ طريقها، مع العلم أن حزمة المساعدات التي أٌعلن عنها لم يتم المرور لتنفيذها بعد. وننتظر أن يتم تفعيل الاتفاق بشكل إيجابي وسريع...'
وفي حوار مع قناة DW تطرق الوزير إلى المساعدات الأوروبية لتونس ومدى قدرتها على مساعدتها في ضبط الحدود واحتواء موجة الـ"التدفقات الكبيرة'' للمهاجرين، قال الوزير ''حزمة المساعدات الأوروبية هي في الحقيقة جزء هام منها متفق عليه قبل إبرام الاتفاقية الأخيرة، أي بروتوكول إعلان النوايا، والتي يعترض جزء من الاتحاد الأوروبي بشأنها، ولكن أساسا هذه الاتفاقية ستأخذ طريقها، مع العلم أن حزمة المساعدات التي أٌعلن عنها لم يتم المرور لتنفيذها بعد. وننتظر أن يتم تفعيل الاتفاق بشكل إيجابي وسريع...'
كما تحدث الفقي في حواره عن العلاقات الحالية بين تونس والاتحاد الأوروبي ، قائلا '' ليس هناك برود بين الجانب التونسي والجانب الأوروبي، بل بالعكس هناك تفاعل يومي ثنائي مع كافة الدول الأوروبية منفردة ثم مع الاتحاد الأوروبي وفق تمثيليته في تونس وبعثاته الدبلوماسية.. ''
وأضاف ''التعامل مع الجانب الأوروبي يخضع لجملة من التوازنات الداخلية داخل أوروبا. بطبيعة الحال أنتم تعلمون جيدا أن إيطاليا تشعر وكأنها تركت لنفسها تجاه تحمل عبء الهجرة الوافدة عليها من شمال إفريقيا وبطبيعة الحال من تونس وليبيا والجزائر ومصر أيضا.. وهذا يجعل من الوضعية الخاصة بلامبيدوزا وضعية مؤلمة جدا..''
وزير الداخلية: 'لا وجود لمعتقلين سياسيين في تونس..'
وأكد وزير الداخلية أن الاجراءات التحفظية المتخذة ضد ''عناصر محسوبة على المعارضة''، وفق تعبيره، هي إجراءات من أجل حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للعدالة بعضهم مشمول بأبحاث موضحا أنه يتم وضع بعضهم قيد الاقامة الجبرية في إطار مقتضيات قانون الطوارئ.
كما نفى الوزير وجود معتقلين سياسيين في تونس حاليا قائلا "هذه التسمية يراد منها تشويه سلوك السلطات التونسية في التعامل مع المظنون فيهم..
وأضاف أنه يتم التدخل في إطار القانون وبأذون من النيابة العمومية وأنه قد تحصل بعض الأخطاء داعيا كل من تضرر من هذه الأخطاء الى التوجه الى قاضي التحقيق وإلى النيابة العمومية.
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