الافراج عن الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة

اذنت النيابة العمومية اليوم بالافراج عن الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة وعضو مجلس شورى الحركة علي النفاتي الذي تم ايقافه منذ يوم 15 سبتمبر 2023 .



تابعونا على ڤوڤل للأخبار