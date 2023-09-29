أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة نينغبو الصينية للتنس

Digging deep over three sets again 💪



Top seed @Ons_Jabeur advances to the Ningbo final with victory over Podoroska!#NingboOpen pic.twitter.com/8ccuVC5QSg — wta (@WTA) September 29, 2023

تاهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميا الى الدور النهائي لبطولة نينغبو الصينية ذات الـ 250 نقطة، اثر فوزها اليوم الجمعة على اللاعبة الأرجنتينية ناديا بودوروسكا المصنفة 87 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6-3 و1 6 و 6 - 2.وستواجه أنس جابر في المبارة الختامية المقررة غدا السبت اللاعبة الروسية ديانا شنايدر المصنفة 85 عالميا التي تأهلت بدورها للدور النهائي اثر فوزها على نظيرتها التشيكية ليندا فروهفيرتوفا المصنفة 117 عالميا بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و 6 - 1.وستبحث أنس جابر غدا عن الفوز بلقبها الخامس في مسيرتها الاحترافية، بعد احرازها بطولة بيرمينغهام من فئة 250 نقطة في 2021، وبطولة مدريد للماسترز من فئة 1000 نقطة، وبطولة برلين العشبية من فئة 500 نقطة في 2022، وبطولة شارلستون من فئة 500 نقطة في 2023.