فرار مهاجرين غير نظاميين عند وصولهم إلى تطاوين قادمين من صفاقس

أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير لاذاعة موزاييك فرار عدد من المهاجرين غير النظاميين عند وصولهم على متن حافلة إلى ولاية تطاوين قادمين من ولاية صفاقس وذلك لايوائهم بأحد المبيتات المعدة على وجه الكراء لفائدة المنظمة الدولية للهجرة.



وأضاف عبد الكبير بأن وحدات الحرس الوطني بصدد البحث عن الفارين لإعادتهم إلى المركز، علما وأن العدد الجملي للمهاجرين غير النظاميين الذين كانوا على متن الحافلتين يناهز 85 شخصا.

موزاييك

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