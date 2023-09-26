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إيقاف عدل إشهاد محكوم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 08:50 قراءة: 0 د, 11 ث
      
قررت يوم أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق عدل إشهاد محكوم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في قضية تدليس.

ومن المنتظر ان يعترض العدل المتهم على الحكم امام القضاء.


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