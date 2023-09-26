إيقاف عدل إشهاد محكوم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل

قررت يوم أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق عدل إشهاد محكوم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في قضية تدليس.



ومن المنتظر ان يعترض العدل المتهم على الحكم امام القضاء.

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