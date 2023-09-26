جامعة الطماطم : الأسعار في نزول خلال أيام

أفاد عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنطيط لدى تدخله يوم الاثنين ببرنامج في 60 دقيقة أن أسعار الطماطم ستعرف انخفاضا مع بداية أكتوبر 2023 وذلك مع دخول مساحات محترمة بولاتي القيروان و القصرين حيز الانتاج و الجني ما سيغطي الحاجيات الوطنية .وقال المصدر ذاته ان الأسعار لن تتجاوز 1500 مليم للكيلوغرام الواحد مشيرا الى أن ارتفاع درجات الحرارة صيفا أثر على الأسعار خلال الفترتين الحالية و المنقضية حيث تضررت مساحات هامة من المزروعات .