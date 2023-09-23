فرح بن رجب: 'لم أكن مصدر فشل برنامج 'تحب السور'.. وأرى فشل القناة... وغياب من هو قادر على حسن إدارتها وتسييرها..'''

أكدت الإعلامية فرح بن رجب في برنامج ''نجوم'' على اذاعة موزاييك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 أنها اختارت التلفزة منذ الصغر، وكانت هي طريقها.



وقالت في هذا الإطار ''أنا بنت التلفزة، وأغير عليها من الدخلاء.. وكل دخيل يقلقني ويثير الغل داخلي..'





وتحدثت فرح بن رجب في سياق متصل عن إيقاف برنامج ''تحت السور'' الذي كانت تقدمه على قناة التاسعة، قائلة '' التقيت مدير التاسعة مؤخرا وتطرقنا إلى مواضيع مالية.. وأعلمني أنه لن يكون هناك موسم جديد من تحت السور، طلبت منه أن أعلن القرار للجميع فطلب مني الانتظار مدة أسبوع .. لكنني تفاجأت بنشر الخبر في إحدى الصفحات ..''وأكدت أنها لم تكن مصدر فشل البرنامج ولم تتهاون يوما في عملها، متابعة ''أرى فشل قناة.. وغياب من هو قادر على حسن إدارتها وتسييرها..''وتابعت ''البرنامج ورثته عن الإعلامي برهان بسيس ..وحزينة على إيقاف هذه النوعية من البرنامج، خاصة أن ''تحت السور'' لاقى نجاحا واسعا وتفاعلات الجمهور أقوى دليل على ذلك حتى أن الإعادات تشد المشاهدين.. ''كما قالت ''نجاح البرنامج أبهرني وأسعدني، ولو كنت مشاهدة عادية لقلت هنيئا لنا ببرنامج مماثل.. ولست ضد البرامج الأخرى لكن عددا من المشاهدين أكدوا أنهم تصالحوا مع الشاشة الصغيرة لأنهم ملّوا من المتداول..''