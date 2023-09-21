قيس سعيّد يُعلن أن الدورة الأولى للإنتخابات المحلية ستُجرى يوم 24 ديسمبر 2023

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس خلال اشرافه على مجلس الوزراء بأنه سيتم اصدرا أمر لدعوة الناخبين لللمشاركة في الانتخابات المحلية والجهوية يوم 24 من شهر ديسمبر المقبل .

وقال سعيد ’’ تم اختيار هذا التاريخ لأنه يوم 24 من شهر ديسمبر سنة 2010 سقط شهيدان بمدينة منزل بوزيان ’’.



وقال سعيد الدورة الاولى ستكون يوم 24 ديسمبر 2023 ... أما الدورة الثانية فستكون بعد الاعلان عن نتائج الدورة الاولى واذا ما يتحصل اي مترشح على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى حينها يتم اللجوء الى دورة ثانية لا يتقدم اليها الا المترشحين المتحصلين على اغلبية الاصوات .



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