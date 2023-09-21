Babnet

قيس سعيّد يُعلن أن الدورة الأولى للإنتخابات المحلية ستُجرى يوم 24 ديسمبر 2023

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 19:04 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس خلال اشرافه على مجلس الوزراء بأنه سيتم اصدرا أمر لدعوة الناخبين لللمشاركة في الانتخابات المحلية والجهوية يوم 24 من شهر ديسمبر المقبل .
وقال سعيد ’’ تم اختيار هذا التاريخ لأنه يوم 24 من شهر ديسمبر سنة 2010 سقط شهيدان بمدينة منزل بوزيان ’’.

وقال سعيد الدورة الاولى ستكون يوم 24 ديسمبر 2023 ... أما الدورة الثانية فستكون بعد الاعلان عن نتائج الدورة الاولى واذا ما يتحصل اي مترشح على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى حينها يتم اللجوء الى دورة ثانية لا يتقدم اليها الا المترشحين المتحصلين على اغلبية الاصوات .
...



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273650


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 21 سبتمبر 2023 | 6 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:20
15:40
12:19
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 89
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
31°-24
29°-23
27°-21
26°-19
  • Avoirs en devises
    26474,6

  • (21 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36524 DT        1$ =3,14779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 sept)   759,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*