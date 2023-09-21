Babnet

فيديو: بايدن رسم علامة الصليب عندما بدء نتنياهو التحدث معه وصحيفة أمريكية تفسر تصرفات الرئيس

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 11:18 قراءة: 0 د, 50 ث
      
رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن علامة الصليب على نفسه بشكل غير متوقع خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقام الرئيس الكاثوليكي البالغ من العمر 80 عاما بإشارة واضحة باليد، حيث لمس جبهته وبطنه ومنطقة صدره اليسرى واليمنى بيده اليمنى، عندما بدأ نتنياهو في التحدث.

...


وقال نتنياهو: "لقد كنا أصدقاء منذ أكثر من 40 عاما"، مما دفع بايدن إلى رسم إشارة الصليب، وحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن بايدن قد يكون قام بالإشارة لمباركة نفسه بسبب عمره.

إلا أن الرئيس الأمريكي لم يوضح تصرفاته ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

يذكر أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها بايدن برسم إشارة الصليب. ففي العام 2012، عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، قام برسم الإشارة على نفسه، خلال لقائه مجموعة تضم أكثر من 1600 حاخام يهودي.

وعندما انفجر الحشد بالضحك والتصفيق، انحنى بايدن الذي كان يومها يبلغ من العمر 69 عاما نحو المضيف المرتبك وهمس له: "هذا وقت طويل... لقد تقدمت في السن!".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273618


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 21 سبتمبر 2023 | 6 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:20
15:41
12:19
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
30°-24
29°-22
27°-21
27°-19
  • Avoirs en devises
    26260,1

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36524 DT        1$ =3,14779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   978,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*