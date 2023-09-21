فيديو: بايدن رسم علامة الصليب عندما بدء نتنياهو التحدث معه وصحيفة أمريكية تفسر تصرفات الرئيس

وقال نتنياهو: "لقد كنا أصدقاء منذ أكثر من 40 عاما"، مما دفع بايدن إلى رسم إشارة الصليب، وحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن بايدن قد يكون قام بالإشارة لمباركة نفسه بسبب عمره.إلا أن الرئيس الأمريكي لم يوضح تصرفاته ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.يذكر أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها بايدن برسم إشارة الصليب. ففي العام 2012، عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، قام برسم الإشارة على نفسه، خلال لقائه مجموعة تضم أكثر من 1600 حاخام يهودي.وعندما انفجر الحشد بالضحك والتصفيق، انحنى بايدن الذي كان يومها يبلغ من العمر 69 عاما نحو المضيف المرتبك وهمس له: "هذا وقت طويل... لقد تقدمت في السن!".