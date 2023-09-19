وزارة التجارة تستأجر فيلا من مواطنة في بن عروس وترفض المغادرة بعد انتهاء عقد الايجار!؟

أكدت الثلاثاء 19 سبتمبر، مواطنة في جهة بن عروس أنها أجّرت "فيلا" على ملكها لوزارة التجارة يتم استغلالها كمقرّ للادارة الجهوية للتجارة ببن عروس منذ سنة 2019 ومن المفروض ان العقد انتهي يوم 30 جوان 2023 وتسترجع منزلها.



وأشارت المواطنة "ٱمنة" الي ان وزارة التجارة لا تزال تستغل المنزل رغم انتهاء العقد ودون خلاص اي معاليم وطالبت باسترجاعه من طرف الوزارة.





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وفي مداخلة على اذاعة IFM اكد المكلف بالاعلام في وزارة التجارة نجم الدين العكاري أكد أن الوزارة ستغادر في الايام القليلة القادمة وستقوم بارجاع المنزل لصاحبته وخلاصها في الفترة التي تم استغلاله خارج الاطار التعاقدي.



واوضح نجم الدين العكاري انه تم اعلام صاحبة المنزل بذلك مشيرا الي ان الوزارة بصدد كراء مقر جديد واجراءات النقلة ستتم في الايام القادمة.



وفي مداخلة على اذاعة IFM اكد المكلف بالاعلام في وزارة التجارة نجم الدين العكاري أكد أن الوزارة ستغادر في الايام القليلة القادمة وستقوم بارجاع المنزل لصاحبته وخلاصها في الفترة التي تم استغلاله خارج الاطار التعاقدي.واوضح نجم الدين العكاري انه تم اعلام صاحبة المنزل بذلك مشيرا الي ان الوزارة بصدد كراء مقر جديد واجراءات النقلة ستتم في الايام القادمة.