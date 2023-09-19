الاستاذة النواب يحتجون امام وزارة التربية

ينفذ اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 الاساتذة النواب وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية وذلك للتسريع في تنزيل دفعة 23 من الاستاذة المتعاقدين رافعين عدة شعارات " لا لا للعبودية " تسوية الوضعية حق مش مزية.



". وفي تصريح لباب نات اكدت عائدة الصغير وهي أستاذة متعاقدة مع وزارة التربية انها وبقية زملائها يطالبون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بانتداب دفعة الالف الرابعة استحقاق مؤكدة انه لا مماطلة ولا جدل في انتدابهم معبرة عن رفضهم للعقود مطالبين بتسوية وضعيتهم الهشة... واكدت محدثتنا ان انتداب دفعة 23 حق مشروع .

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