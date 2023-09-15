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مجلس جامعة قابس يصادق على ترقية 03 وحدات بحث الى مخابر بحث

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 22:22 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اجتمع مجلس جامعة قابس برئاسة رئيس هذه الجامعة كمال عبد الرحيم ونظر في عدد من المسائل من بينها المصادقة على ترقية ثلاث وحدات بحث الى مخابر بحث.

وتتمثل هذه المخابر في مخبر النمذجة الميكانيكية والطاقة والمواد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس ومخبر الايكولوجيا والمحيط ومخبر المواد والكتروكيمياء والبيئة بكلية العلوم بقابس
كما تم في هذا الاجتماع تقديم عرض حول الطلبة الجدد وأعمال لجان الانتداب من المدرسين المتعاقدين وأعمال لجان الماجستير.
...

ويبلغ عدد الطلبة الجدد بجامعة قابس 5188 طالبا وطالبة يتوزعون الى 4809 من المتحصلين على باكالوريا 2023 و379 طالبا وطالبة ممن تمت اعادة توجيههم في دورة مارس 2023 .
كما تمت في هذا الاجتماع دراسة مقترح المجلس العلمي للمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين المتعلق بتغيير تسمية المعهد الحالية الى المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بمدنين ومقترح آخر للمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقابس حول احداث أقسام بيداغوجية وقد تمت المصادقة على هذين المقترحين بالاجماع.


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