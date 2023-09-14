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بعد حجز بضائع مهربة في حافلة الفريق: اتحاد بن قردان يوضّح

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 22:46 قراءة: 1 د, 15 ث
      
نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي ببن قردان مساء اليوم 14 سبتمبر 2023 بلاغا أكّدت فيه إيقاف حافلة الفريق اليوم واعتراف احد المسؤولين بأن البضائع المهربة المنقولة على متن الحافلة تحت مسؤوليته الشخصية وأضافت بأنه وقع ايقاف مسؤولين بعد الحادثة وفتح تحقيق داخلي.

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ايقاف حافلة اتحاد بن قردان بها 3 لاعبين ورئيس خلية الأحباء على متنها بضاعة مهربة بقيمة 230 ألف دينار ‎...


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وفي ما يلي بلاغ الفريق:

على إثر إيقاف حافلة الاتحاد الرياضي ببنقردان صباح اليوم من طرف دورية أمنية بمدينة وذرف من معتمدية قابس، وعلى أثر معاينتها و تفتيشها من طرف وحدات الحرس الوطني.

وتعلم الهيئة المديرة للفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان الرأي العام ما يلي:

_أن حافلة الاتحاد خرجت من بنقردان في حدود الثامنة صباحا وعلى متنها 3 لاعبين و مسؤولين قاصدة مكان التربص بتونس العاصمة وعلى إثر ما جد اليوم لحافلة الاتحاد الرياضي ببنقردان فان الهيئة المديرة تؤكد ما يلي:

- أن ما وقع حجزه بالحافلة يتحمل مسؤوليته الكاملة أحد مسؤولين الذي اعترف بذلك لدى السلطات الامنية ويتحمل مسؤولية ما اقترف وكل من يكشف عنه التحقيق.

وعلى ضوء ما وقع ذكره قررت الهيئة المديرة للفريق ما يلي :

1_ فتح تحقيق داخلي عن ما حصل من تجاوزات و تحديد المسؤوليات .

2 _تقرر اعفاء مسؤولين من مهامهم صلب الفريق .

3_تؤكد الهيئة المديرة ان هذه الحادثة معزولة لا تمثل الاتحاد الرياضي ببنقردان في شيء

4_تدعو الهيئة المديرة و تهيب بكافة وسائل الاعلام الى عدم زج بالفريق واستغلال الحادثة المعزولة للمس من الاتحاد .


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