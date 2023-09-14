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فظيع في اريانة :تعرض فتاة للاغتصاب تحت التخذير

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 14:00 قراءة: 0 د, 53 ث
      
باب نات - أوقف امس أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية شاب حول وجهة فتاة الى منزل عائلته ثم خدرها واغتصبها.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر تقدّم فتاة إلى مقر فرقة الشرطة العدلية باريانة الشمالية بحالة نفسية وجسدية حرجة راغبة في إثارة قضية عدلية بشأن تعرّضها إلى الإغتصاب من قبل أحد معارفها بجهة حي الغزالة أريانة.

...

بانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بالتحري مع الضحية صرّحت وأنها كانت في جولة مع أحد معارفها عل متن سيارته الخاصة، حيث طلب منها مرافقته إلى منزل عائلته قصد التعرف عليهم، وفي الأثناء مكّنها من قارورة مياه تحتوي على مواد مخدرة.

هذا وبوصولها إلى المنزل فوجئت بشغوره وشعرت بحالة إغماء ... حينها استغل المعني حالة الإستضعاف وقام بالإعتداء عليها جنسيا دون رضاها، ثم واصل إجبارها على تناول المواد المخدرة تحت طائلة التهديد.

بالتنسيق مع النيابة العمومية بعد التعريف بهوية المظنون فيه ومحل إقامته تم التنقل إلى منزله والقبض عليه بصدد تدخين سيجارة تحتوي على مخدّر الزطلة، ليتبين وأنه محل مناشير تفتيش.
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به من أجل "تخدير واغتصاب فتاة دون رضاها.


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