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حمة الهمامي: لابد من تأميم الثروات الوطنية واستفتاء لتعليق المديونية

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 19:24 قراءة: 0 د, 44 ث
      
طرح الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي لدى حضوره بميدي شو على موزاييك اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 جملة من المقترحات السياسية والاقتصادية في إطار برنامج حزبه، مشددا على ضرورة فتح ملفات الثروات الوطنية وعلى أهمية تأميمها على غرار الطاقات.

'' استفتاء شعبي بخصوص تعليق المديونية''

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وتطرق حمة الهمامي إلى ملف المديونية، قائلا : ''لابد من استفتاء شعبي بخصوص تعليق المديونية لمدة ثلاث سنوات مثلما قامت به الحكومة الأرجنتينية''.

كما شدد على أهمية إدماج القطاع الموازي في القطاع المنظم متسائلا في هذا الإطار: ''لماذا لا يقع تنظيم القطاع الموازي دون انتقام وحثهم على دفع المعاليم الجبائية ؟''.

''مليون هكتار بور في تونس''

ولفت حمة الهمامي إلى أن تونس لازلت تعاني من أكبر عجز تجاري داعيا إلى ضرورة دفع عجلة الاستثمار.

وبخصوص ملف الفلاحة, قال الهمامي: ''نملك مليون هكتار من الأراضي البور في تونس .. لم لا يقع الالتفات لها؟''.



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