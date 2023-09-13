أنس حمادي: الحركة القضائية كارثية بأتم معنى الكلمة وجمعية القضاة ثابتة على خطها النضالي



مؤكدا أن الحركة في شكلها اصدرتها السلطة التنفيذية ، موضحا انهم قاموا باحصائيات بخصوص الحركة لم تصدر في البيان

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وأشار الحمادي أنه في الحركة لم تنفذ الاحكام القضائية التى صدرت في حق القضاة المعفيين من قبل المحكمة الادارية والذين تم اعفائهم بناءا على تقارير مغلوطة ودون ادلة واضحة... وانه لم يتم ادارج ولو قاضي من القضاة المعفيين الذين صدرت في حقهم احكام باتة ونهائية... مؤكدا ان ملف القضاة المعفيين سيظل حاضرا في تحركات القضاة السلمية مؤكدا ان جمعية القضاة ثابتة على خطها الاستقلالي والنضالي وان ملف القضاة المعفيين من اولوياتها.

افاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحامدي خلال ندوة صحفية نظمت بأحد نزل العاصمة لتسليط الضوء على الحركة القضائية ان الحركة كارثية بأتم معنى الكلمة على حقوق القضاة والمواطنين وحرياتهم واعراضهم ،مؤكدا انهم سلطوا عليها الضوء من خلال بيان اصدروه يوم 5 سبتمبر اكدوا فيه انها حركة احكام قبضة السلطة التنفيذية على القضاء.مؤكدا أن الحركة في شكلها اصدرتها السلطة التنفيذية ، موضحا انهم قاموا باحصائيات بخصوص الحركة لم تصدر في البيانوأشار الحمادي أنه في الحركة لم تنفذ الاحكام القضائية التى صدرت في حق القضاة المعفيين من قبل المحكمة الادارية والذين تم اعفائهم بناءا على تقارير مغلوطة ودون ادلة واضحة... وانه لم يتم ادارج ولو قاضي من القضاة المعفيين الذين صدرت في حقهم احكام باتة ونهائية... مؤكدا ان ملف القضاة المعفيين سيظل حاضرا في تحركات القضاة السلمية مؤكدا ان جمعية القضاة ثابتة على خطها الاستقلالي والنضالي وان ملف القضاة المعفيين من اولوياتها.

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وأكد الحمادي أن مناصب القضاة اصبحت تخضع لارادة السلطة التنفيذية مشيرا الى ان الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قدم مطلب رسمي للرجوع في التمديد له بالمجلس الاعلى للقضاء وطلب التقاعد.... وبالتالي خلال شهر اكتوبر سيكون خارج اطار العمل وبذلك سيكون هناك شغور جديد في المجلس الاعلى للقضاء .