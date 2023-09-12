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رئيس الجمهورية يقوم بجولة في مناطق مختلفة بتونس العاصمة

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 06:30 قراءة: 1 د, 8 ث
      
قام رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة امس الاثنين بجولة في مناطق مختلفة بتونس العاصمة أين التقى بعدد من المواطنين وتبادل معهم الحديث واستمع إلى مشاغلهم
ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة فيديو لهذه الزيارة ظهر فيها الرئيس يتحدث مع "عم مسعود" وهو صاحب مقهى قال الرئيس انه بطل من ابطال تونس، يملك شهادات على العصر ومعلومات ربما لا يعلمها المؤرخون وأشار الي ان المقهى احتضن اجتماعات سرية لجبهة التحرير الجزائرية.
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يشار الى ان حملة أمنيّة لإزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي قد انطلقت منذ يوم 8 سبتمبر الجاري بعددمن الساحات والانهج بوسط العاصمة على غرار ساحة برشلونة وساحة المُنجي بالي ونهج المحطة ونهج اسبانيا بتونس العاصمة وانهج جمال عبد الناصر وشارل ديغول ونهج الجزيرة ونهج إنجلترا إلى حدود سوق الخربة بتونس العاصمة.، وذلك بمُشاركة مُختلف وحدات الإدارة العامّة للأمن الوطني والمصالح الجهويّة والبلديّة بولاية تونس وفق ما كانت افادت به الداخلية .
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واضافت الداخلية في بلاغ لها امس الاثنين، أنه تمّ إثر ذلك تنظيف الأنهج والأرصفة وتركيز نقاط أمنيّة بالمنافذ المُؤدّية إلى السّاحات والأنهج المذكُورة لإحكام منع الانتصاب مُجدّدامضبفة ان هذه الحملة لاقت استحسان المواطنين والتجار



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