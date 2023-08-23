فيديو اليوم : فرحة معتمر تونسي بدخوله المدينة المنورة

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لفرحة معتمر تونسي بوصوله إلى البقاع المقدسة في المملكة العربية السعودية.وظهر المعتمر وهو يقفز حين وصوله إلى المدينة المنورة.