Babnet

فيديو اليوم : فرحة معتمر تونسي بدخوله المدينة المنورة

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 14:14 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لفرحة معتمر تونسي بوصوله إلى البقاع المقدسة في المملكة العربية السعودية.
وظهر المعتمر وهو يقفز حين وصوله إلى المدينة المنورة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271999


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 23 أوت 2023 | 6 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:03
16:04
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
35°-26
36°-26
37°-27
38°-27
  • Avoirs en devises
    25840,5

  • (22 août)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,37690 DT        1$ =3,10420 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 août)   1038,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*