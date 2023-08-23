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محاكمة راعي تعامل مع ارهابيو جبل سمامة

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 25 ث
      
جلبت مؤخرا الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس راعي ،وذلك لمحاكمته على خلفية اتهامه بالتواصل مع عناصر ارهابية بجبل سمامة ،وتوفير المؤونة لهم منذ فترة طويلة .
وباستنطاق المتهم اعترف بما نسب اليه, موضحا انه اجبر على تنفيذ طلبات الإرهابيين خوفا على نفسه وصغاره خاصة وانهم كانوا مسلحين ويحملون احزمة ناسفة وانهم اعلموه في احدى المناسبات عندما اقتحموا منزله ليلا بالسلاح انهم سيقتلونه واسرته ان لم يوفر لهم احتياجاتهظم. وقد قررت المحكمة الحكم عليه ب3سنوات سجنا.


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