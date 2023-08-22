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حمزة البلومي يعلن انتهاء تجربته في اذاعة موزاييك ‎

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 12:28 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن الثلاثاء 22 اوت، الاعلامي حمزة البلومي عن انتهاء تجربته في اذاعة موزاييك اف أم بعد موسمين من تقديم برنامجه الاسبوعي جاوب حمزة.
وتوجه البلومي بالشكر لمدير عام اذاعة موزاييك نور الدين بوطار لما وجده من حرية وجدية في الاذاعة حسب تعبيره كما توجه بالشكر لبنات وابناء الاذاعة لاستقباله بينهم.
وفال البلومي " اليوم تنتهي تجربتي مع #موزاييك.. أما ألقاكم انشاء الله في برنامج إذاعي.. يومي قريبا ".


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