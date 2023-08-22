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إقامة الطبوبي بالمستشفى العسكري لاستكمال بعض الفحوصات

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 12:11 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أفاد سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام أن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي قد تحول صباح يوم الإثنين 21 أوت 2023 إلى المستشفى العسكري لإجراء بعض الفحوصات الطبية الدورية.

وحرصا من الفريق الطبي للمستشفى على القيام بكل الكشوفات الضرورية، تقرر إقامة الأمين العام لبعض الأيام بالمستشفى لاستكمال كل الفحوصات .

...

وأكد الفريق الطبي أن هذه الفحوصات العادية تستوجب الإقامة بالمستشفى.


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