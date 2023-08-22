المرسى :بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل اعمال ضبطت بحوزته كميات من الذهب والأموال طائلة

اصدر قاضي التحقيق بالقطب المالي بالعاصمة مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل اعمال أتهم بتبييض الأموال والاتجار بالأثار، حيث تم حجز كميات كبيرة من الاموال و الذهب والاثار في منزله بجهة قمرت بضاحية المرسى.
يذكر ان رجل الاعمال المتهم تم إيقافه منذ فترة وقد تم التمديد في فترة الاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمة التحقيقات ليتقرر بعد استنطاقه وورد الاختبارات اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
يذكر ان رجل الاعمال المتهم تم إيقافه منذ فترة وقد تم التمديد في فترة الاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمة التحقيقات ليتقرر بعد استنطاقه وورد الاختبارات اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
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