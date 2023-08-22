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المرسى :بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل اعمال ضبطت بحوزته كميات من الذهب والأموال طائلة

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 12:08 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اصدر قاضي التحقيق بالقطب المالي بالعاصمة مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل اعمال أتهم بتبييض الأموال والاتجار بالأثار، حيث تم حجز كميات كبيرة من الاموال و الذهب والاثار في منزله بجهة قمرت بضاحية المرسى.

يذكر ان رجل الاعمال المتهم تم إيقافه منذ فترة وقد تم التمديد في فترة الاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمة التحقيقات ليتقرر بعد استنطاقه وورد الاختبارات اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.


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