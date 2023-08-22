Babnet

وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقار دولي فلاحي بمساحة 07 هك في المهدية.

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 11:23 قراءة: 0 د, 25 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية المهدية اليوم الاثنين 21 أوت 2023 العقار الدولي الفلاحي المعروف بهنشير الشارب الكائن بعمادة الشحدة الغربية معتمدية هبيرة من ولاية المهدية يمسح 07 هك، والذي سبق الاستيلاء عليه والتصرف فيه من قبل الغير دون وجه حق.
وجرت عملية الاسترجاع بحضور السلط الإدارية المتداخلة بالتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.
هذا وستتولّى الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالمهدية إعادة توظيف العقار المذكور طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

...



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271905


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 22 أوت 2023 | 5 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:05
12:29
05:42
04:08
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
34°-26
34°-26
36°-27
38°-28
  • Avoirs en devises
    25398,1

  • (21 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,37961 DT        1$ =3,10659 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 août)   1347,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*