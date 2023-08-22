وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقار دولي فلاحي بمساحة 07 هك في المهدية.

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية المهدية اليوم الاثنين 21 أوت 2023 العقار الدولي الفلاحي المعروف بهنشير الشارب الكائن بعمادة الشحدة الغربية معتمدية هبيرة من ولاية المهدية يمسح 07 هك، والذي سبق الاستيلاء عليه والتصرف فيه من قبل الغير دون وجه حق.

وجرت عملية الاسترجاع بحضور السلط الإدارية المتداخلة بالتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.

هذا وستتولّى الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالمهدية إعادة توظيف العقار المذكور طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.





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