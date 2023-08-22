الرجوع عن قرار الوقفات الاحتجاجية و عودة التزود بالسميد و الفارينة للمجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت

تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة التجارة و تنمية الصادرات بتاريخ يوم 19 اوت 2023 الذي تلتزم بمقتضاه سلطة الاشراف باعادة تزويد المخابز العصرية بمادتي السميد و الفارينة ، يعلم المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت كافة منظوريه بمختلف ولايات الجمهورية أنه تقرر تعليق الوقفات الاحتجاجية المُعلنِ عنها وفق بلاغ صادر عن المجمع بتاريخ 17 اوت الجاري .
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و يعبّر المجمع المهني عن ارتياحه لقرار سلطة الاشراف كخطوة أولى تمّ إتخاذها لحلحلة الأزمة التي يمر بها قطاع المخابز العصرية في الفترة الحالية، كما يؤكد على مواصلة تكثيف جهوده جنبا إلى جنب مع سلطة الاشراف لهيكلة القطاع و النهوض به.
عن المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت
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و يعبّر المجمع المهني عن ارتياحه لقرار سلطة الاشراف كخطوة أولى تمّ إتخاذها لحلحلة الأزمة التي يمر بها قطاع المخابز العصرية في الفترة الحالية، كما يؤكد على مواصلة تكثيف جهوده جنبا إلى جنب مع سلطة الاشراف لهيكلة القطاع و النهوض به.
عن المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت
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