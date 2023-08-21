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التمديد في الاحتفاظ برئيس غرفة أصحاب المخابز وصاحب شركة للمطاحن

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 23:31 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية برئيس غرفة المخابز وصاحب شركة للمطاحن وموقوف ثالث وفق اذاعة موزاييك وذلك من أجل شبهات تتعلق بالاحتكار والمضاربة بالمواد الغذائية الأساسية وتبييض الأموال.

وتجدر الاشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت الأسبوع الماضي لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بمحمد بوعنان رئيس غرفة أصحاب المخابز وصاحب شركة للمطاحن وصاحب مخبزة.


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