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محمد عبو: الذين تم انتدابهم من المتمتعين بالعفو التشريعي العام لا يتجاوز 6 آلاف شخص

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 16:24 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قال الوزير السابق محمد عبو أن عدد الذين تم انتدابهم من المتمتعين بالعفو التشريعي العام لا يتجاوز 6 آلاف شخص.
وأضاف فب تصريح لIFM" هنالك قربة 200 شخص من أهالي شهداء الثورة و ثلاثة آلاف من جرحى الثورة تم انتدابهم دون مناظرة".
وتابع " من أغرقوا الوظيفة العمومية هم عمال المناولة الذين تم انتدابهم".

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