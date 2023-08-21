محمد عبو: الذين تم انتدابهم من المتمتعين بالعفو التشريعي العام لا يتجاوز 6 آلاف شخص

قال الوزير السابق محمد عبو أن عدد الذين تم انتدابهم من المتمتعين بالعفو التشريعي العام لا يتجاوز 6 آلاف شخص.

وأضاف فب تصريح لIFM" هنالك قربة 200 شخص من أهالي شهداء الثورة و ثلاثة آلاف من جرحى الثورة تم انتدابهم دون مناظرة".

وتابع " من أغرقوا الوظيفة العمومية هم عمال المناولة الذين تم انتدابهم".





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