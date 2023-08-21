محمد عبو: الذين تم انتدابهم من المتمتعين بالعفو التشريعي العام لا يتجاوز 6 آلاف شخص
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الاثنين 21 أوت 2023 | 4 صفر 1445
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