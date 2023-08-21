رئيس جمعية 'عتيد': عُهدة سعيّد تنتهي سنة 2024.. وله الحقّ في ثانية

شدّد رئيس جمعية 'عتيد' بسّام معطر، في مداخلة هاتفية خلال برنامج ''ميدي شو"، الاثنين 21 أوت 2023، على أنّ موعد الانتخابات الرئاسية، قانونيا، من المفترض أن يكون في 2024، تحديدا بين شهريْ سبتمبر وأكتوبر على أقصى حدّ.



وأكّد على بسّام معطر ضرورة احترام الدورية، قائلا: "2024 تنتهي عهدة قيس سعيّد، وله الحقّ في عهدة ثانية".





وأضاف رئيس جمعية 'عتيد' أنّه يتعيّن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الانطلاق قبل 8 أشهر في الاستعدادات للسباق الرئاسي.وأوضح أنّ الترشّح للانتخابات الرئاسية يكون استنادا إلى القانون الانتخابي لسنة 2014، أمّا الصلاحيات فتكون حسب الدستور الجديد لسنة 2022، أيّ أنّ "الفائز في الانتخابات سيجد نفسه في منظومة حكم رئيس الجمهورية الذي هو محورها، وأغلب السلطات تحت تصرّفه".وأشار إلى أنّ أغلب الدول تحرص على التوازي بين فترتيْ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبالتالي كان الأجدر بتونس تقريب الموعديْن.وفي هذا السياق، تحدّث بسّام معطر عن انتخابات المجالس المحليّة والجهويّة، مشيرا إلى الأمور تتقدّم من الناحية التقنية، في ظلّ غياب الجهد الواضح لتقديم المعلومة إلى المواطنين وتبسيطها.وقال: "اليوم نحن إزاء منظومة حكم جديدة، لكن نتساءل عن مصلحة تونس من التقسيم الجديد!.. هناك تقصير من المشرّع في تفسير الأهداف والمآلات، وكان يفترض أن يُنتظم حوار بين المشرّع والمواطن والمجتمع المدني".وتابع: "الوضع يفترض واقعا جديدا، أين الأحزاب؟ أين الأصوات المندّدة والمعارضة!.. لقد فُرض الأمر الواقع على الشعب التونسي.. وسنرى هل سيتم احترام المواعيد الانتخابية، والقَسَمْ أم لا..".