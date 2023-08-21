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رياض الشعيبي يؤكد إيقاف عبد الفتاح التاغوتي

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 12:54 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، أنه تم اليوم الإثنين 21 أوت 2023 إيقاف مسؤول مكتب الإعلام بالحزب عبد الفتاح التاغوتي بناءً على بطاقة تفتيش سابقة، وفق تدوينة له.


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