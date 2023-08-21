رياض الشعيبي يؤكد إيقاف عبد الفتاح التاغوتي

أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، أنه تم اليوم الإثنين 21 أوت 2023 إيقاف مسؤول مكتب الإعلام بالحزب عبد الفتاح التاغوتي بناءً على بطاقة تفتيش سابقة، وفق تدوينة له.

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