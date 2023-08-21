محكمة الكاف: تأجيل سماع أنس الحمادي إلى 15 نوفمبر

مثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الإثنين 21 أوت 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف، بشبهة ''تعطيل حرية الشغل''، قد تمّ تأجيل سماعة إلى يوم 15 نوفمبر المقبل.



وفي تصريح له من أمام محكمة الكاف، أكد الحمايدي أن ملف القضية مفبرك بالكامل على خلفية ممارسة القضاة لحقهم في التجمع والتنظم والتعبير في إطار الإضراب العام على خلفية إعفاء 57 قاضيا من من مهامهم.





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وشدّد أنس الحمايدي على أن القضية ضده مفتعلة من وزارة العدل رأسًا من أجل إرهاب القضاة وإسكاتهم وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة.



وتابع أن الهدف هو ترهيب القضاة وتركيع القضاء واستخدامه لضرب الخصوم السياسيين وفق تعبيره.



ولاحظ أن كل الاتهامات الموجهة له لا علاقة لها بالفساد أو الرشوة أو السمعة والشرف حسب تصريحه.



وشدّد أنس الحمايدي على أن القضية ضده مفتعلة من وزارة العدل رأسًا من أجل إرهاب القضاة وإسكاتهم وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة.وتابع أن الهدف هو ترهيب القضاة وتركيع القضاء واستخدامه لضرب الخصوم السياسيين وفق تعبيره.ولاحظ أن كل الاتهامات الموجهة له لا علاقة لها بالفساد أو الرشوة أو السمعة والشرف حسب تصريحه.