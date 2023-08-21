سيدي البشير: محاصرة منحرف خطير تعلقت به 19 قضية اجرامية

تمكّن اول امس اعوان منطقة الأمن الوطني بسيدي بشير ، بعد نصب كمين محكم، من القبض على عنصر اجرامي خطير محلّ 19 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة في قضايا براكاجات واغتصاب ومحاولة قتل.

وبتفتيشه تم حجز أسلحة بيضاء بحوزته وعبوة غاز مشل للحركة.

واعترف المتهم بسلب عدة مواطنين وخاصة منهم النساء وافتكاك اموالهن ومصوغهن.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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